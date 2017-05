Rally Adriatico: domina Umberto Scandola

Secondo posto per Simone Campedelli davanti a Andreussi. Ottavo Ceccoli.

E' stato l'assoluto dominatore dell'edizione 2017 del Rally dell'Adriatico. Umberto Scandola ha vinto al volante della Skoda Italia Motorsport sulle strade sterrate tra le province di Ancona e Macerata. Il pilota veronese ha vinto ben 11 delle 15 prove speciali costruendo il successo finale nella prima giornata di gara, quando solo in due occasione, si è dovuto accontentare di un secondo e terzo posto, rispettivamente alla quinta e nona speciale. Nella seconda giornata, l'equipaggio Scandola/D'Amore è stato il più veloce in quattro dei sei tratti cronometrati. Una vittoria arrivata con 26 secondi di vantaggio su Simone Campedelli. Il pilota romagnolo ha guidato la sua Ford Fiesta davanti a tutti in tre speciali. Peccato per un errore nella prima speciale che lo ha rallentato e condizionato nella lotta per la vittoria finale. Terzo tempo per la Peugeot 208 di Paolo Andreucci, staccato di 41 secondi dal vincitore. Nella classifica finale chiude ottavo Daniele Ceccoli al volante della Ford Fiesta R5. Il pilota sammarinese accusa un ritardo di oltre due minuti da Scandola, con un ottimo secondo posto nell'ultima speciale del primo giorno alle spalle di Dedo. Da segnalare anche il sesto posto finale del bresciano Luigi Ricci navigato da Alessandro Biordi. Da ricordare l'ottima prestazione del giovanissimo finlandese Kalle Rovanpera nella prima giornata, chiusa al quarto posto, costretto poi al ritiro nella seconda giornata dopo un capottamento. L'appuntamento marchigiano era valido anche come seconda prova del Campionato Italiano Rally Terra dove la vittoria è andata Nicolò Marchioro a bordo della Peugeot 208 T16. Nella classifica assoluta del Campionato Italiano Rally guida Andreucci davanti a Scandola e Campedelli.



Elia Gorini