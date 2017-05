Hayden: condizioni restano critiche

Le condizioni di Nicky Hayden restano critiche, non sono migliorate. Il pilota è troppo debole per essere sottoposto a intervento chirurgico. Il problema maggiore è rappresentato dall'ematoma cranico. Dal reparto di terapia intensiva è stato portato in rianimazione. Alle 21,30 l'ospedale Bufalini di Cesena ha emesso un bollettino medico sulle condizioni del motociclista ricoverato da metà pomeriggio. Un altro bollettino è atteso per domani mattina alle 8.

Lo statunitense intorno alle 14 è stato investito da una Peugeot - condotta da un 30enne residente a Morciano di Romagna, rimasto illeso - mentre stava pedalando sulla sua bici da corsa a Misano Adriatico, nel Riminese, ad un incrocio con via Ca' Raffaelli con via Tavoleto, la strada che collega Riccione e, appunto, Tavoleto, cittadina sulle colline pesaresi.