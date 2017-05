Incidente Hayden, l'automobilista: "É sbucato all'improvviso dallo stop"

Il pilota è ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione del Bufalini.

É ancora sotto shock - come riporta l'ANSA - il 30enne che mercoledì ha impattato, con la sua Peugeot, la bici con in sella Nicky Hayden: "Stavo andando al lavoro, poi lui è venuto fuori all'improvviso dallo stop". Il pilota americano lotta tra la vita e la morte, ricoverato nel reparto di Rianimazione del Bufalini di Cesena per un politrauma che ha causato un gravissimo danno cerebrale - è quanto si legge nell'ultimo bollettino medico diffuso dal nosocomio cesenate.



LP