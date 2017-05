Misano: trionfa Luca Bernardi

In Moto 3, ancora un podio per Alex Fabbri, che dopo il secondo posto in gara 1, conquista la terza posizione nella seconda manche.

Il pilota sammarinese centra una fantastica vittoria al fotofinish, nella classe SS300. In sella ad una Yamaha, Bernardi è riuscito con un grande ultimo giro a battere Omar Bonoli. Il pilota KTM era però presente a Misano con una moto sperimentale e, di comune accordo con il team e l’organizzazione, era fuori classifica. La seconda posizione, dietro a Luca Bernardi, è andata quindi a Francesco Pastore, che ha bissato il podio di sabato, con Matteo Ceccarelli sul gradino più basso del podio. In Moto 3, Alex Fabbri conquista la terza posizione nella seconda manche.