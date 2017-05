Valentino Rossi è stato dimesso dall'ospedale di Rimini

Il campione della MotoGP Valentino Rossi continuerà " a casa" il suo "processo di recupero" dall'infortunio patito ieri su una pista di motocross a Cavallara nel pesarese, in cui ha riportato un trauma toracico addominale. Lo rende noto sul proprio sito la Yamaha, il team motociclistico per cui il pilota di Tavullia corre nella classa regina delle due ruote. Il 'Dottore', si legge, è tornato a casa dall'ospedale Infermi di Rimini "dopo aver completato con successo i test diagnostici di routine che erano stati fissati per il primo pomeriggio di oggi". Secondo quanto riportato dalla scuderia, "il nove volte campione del mondo ha lasciato l'ospedale alle 5:30 del pomeriggio accompagnato dal suo staff" e "continuerà il processo di recupero" nei propri ambienti. "La Yamaha - conclude la nota online - desidera ringraziare l'intero staff dell'Ospedale Infermi per la dedizione e per la cura professionale tenuti nelle ultime 24 ore".