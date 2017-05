Albertini vince il Rally 1000 Miglia

Stefano Albertini dopo il rally dell'Elba, ha vinto anche la 41esima edizione del 1000 MIGLIA.

Una corsa bella, difficile, tecnicamente selettiva che, come di consueto,

ha espresso i suoi verdetti proprio verso la conclusione, in particolare nell’ultimo giro sulle quattro prove che componevano lo scheletro del rally.

La vittoria se la sono giocata Alessandro Perico e Stefano Albertini, entrambi al volante di una Ford Fiesta Wrc. Il successo alla fine è andato al pilota bresciano con Perico, rallentato da problemi tecnici. A completare il podio, il terzo posto di Corrado Fontana con una Hyundai I20 Wrc. Un rally davvero sfortunato per Luca Pedersoli, costretto a fermarsi per la rottura del cambio quando era al comando della classifica. La vittoria al Mille Miglia, permette a Stefano Albertini di consolidare il primato nella classifica del Campionato Italiano Wrc. Stefano Albertini a punteggio pieno con 30 punti, davantri a Simone Miele con 20 e Corrado Fontana, a quata 18.