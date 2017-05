A Misano il Grand Prix Truck. Spettacolo in pista e nei Paddock

Circa 41 mila appassionati nel week dei mastodontici Tir ospitati al World Circuit Marco Simoncelli di Misano, con il Petronas Urania Grand Prix Truck seconda tappa del Fia European Truck Racing Championship. Dopo il debutto in Austria al Red Bull Ring, le gare hanno confermato l’equilibrio del campionato, spettacolare e seguito dai network di tutto il mondo.

Ognuna delle componenti della manifestazione ha espresso eccellenti risultati: record di pubblico; record del raduno di camion decorati da tutta Europa, con oltre 180 esemplari, che hanno occupato tutti gli sazi disponibili; sold out i test drive nelle varie opzioni disponibili con centinaia di prove sia in circuito che all’esterno. Il clou con il gas aperto e le oscillazioni degli imponenti Camion in pista con l’europeo dei truck, unica tappa italiana in calendario.