Moto: al via Gp Mugello, Rossi ci sarà. Il Mondiale ricorda Hayden

Prende il via oggi, con le prime prove libere, il weekend del Gran Premio del Mugello. Ieri Valentino Rossi ha ottenuto il via libera da parte dei medici dopo l'incidente in motocross dei giorni scorsi. Quella del Mugello sarà la prima gara dopo la scomparsa di Nicky Hayden, il campione del mondo 2006 scomparso il 22 maggio dopo un incidente in bici. "Ho sempre sognato didiventare come lui", ha detto Rossi, annunciando che per tutta la stagione avrà sulla moto un adesivo in ricordo del pilota.