Mugello targato Italia, tricolore vince in tutte le classi

Mugello targato Italia, con un triplete tricolore che scatena la festa in pista. La giornata da ricordare per le moto dell'Italia arriva dalla Ducati di Andrea Dovizioso che, scattato dalla terza posizione, corre una gara da incorniciare. Ha preceduto

Maverick Vinales (Yamaha) e Danilo Petrucci (Ducati): Quarto Valentino Rossi, su Yamaha. Dovizioso completa il trionfo dei piloti italiani al Mugello, dopo le vittorie di Andrea Migno in Moto3 e Mattia Pasini in Moto2.