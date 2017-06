Biaggi, pauroso incidente in pista

Grande paura per Max Biaggi: il pilota romano è caduto questa mattina sul circuito del Sagittario a Latina e trasportato in eliambulanza al San Camillo di Roma.



Accanto al pilota la fidanzata, la cantante Bianca Atzei, la mamma, alcuni parenti.



L'incidente è avvenuto mentre erano in corso le prove per la gara di domenica. Biaggi, che ha riportato diversi traumi e la sospetta frattura della spalla, è stato soccorso dal 118 e trasportato in eliambulanza a Roma.



In corso accertamenti radiologici, neurologici e clinici per stabilire l'entità dei traumi e comunque non è in pericolo di vita.





r.c.