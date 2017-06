Jaguar Day a San Marino tra spettacolo e tradizione

Spettacolo e tradizione con il Jaguar Day. Manifestazione promossa da Eccellenze Sammarinesi in collaborazione con lo SMRO. La carovana delle celebri auto inglesi ha percorso le strade di San Marino per onorare i dieci anni della Scuderia Jaguar Storiche. Nella piazza di Faetano sono state esposte due Jaguar di eccezionale valore: una vettura da competizione e una seconda maestosa E-Type, resa celebre dal fumetto Diabolik. Al termine della giornata, dopo aver transitato per i Castelli della Repubblica di San Marino, le Jaguar sono rientrate al punto di partenza a Faetano.