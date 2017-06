Weekend a tutto gas tra San Marino e Romagna

Superbike, Rally Rose'n Bowl ed Alfa Romeo in primo piano.

Occasione più unica che rara per gli appassionati di motori, che in questo fine settimana potranno fare il pieno di adrenalina in territorio sammarinese e romagnolo, a partire dalla settima tappa del mondiale Superbike, che torna a Misano per aggiornarsi sull'egemonia di Jonathan Rea e sullo stato dell'arte dei rivoluzionari, con Tom Sykes in testa - anche della prima sessione di libere.



Domani partirà invece il 17° Rally Rose'n Bowl: tantissimi i sammarinesi a caccia del titolo di Paolo Diana, messo in palio sui 55 km di prove speciali allestite sull'asfalto sammarinese.



Infine - per la terza volta in sei anni - l'Alfa Romeo torna a colonizzare San Marino per celebrare alcuni importanti anniversari: domani sarà la volta di Giulietta ed Alfa 164.



LP