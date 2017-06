Misano si popola durante il weekend di Superbike. Ospite Andrea Dovizioso

Il condimento è più o meno sempre quello, ed è forse proprio la ripetitività la formula vincente. Tanta gente, rombo dei motori, olio di ricino, e gli occhi che possono guardare in tante direzioni senza mai sbagliare orizzonte. Ancora presto per tracciare bilanci, manca ancora la giornata clou di domani, ma le attese, nonostante si sia corso in Italia poco tempo fa a Imola, sembrano essere rispettate. Numeri off limits, ma l'impressione è che a Misano la Superbike continui ad avere un grande appeal. E a questo appuntamento non ha voluto mancare il pilota del momento, quell'Andrea Dovizioso capace di vincere due gare consecutive in MotoGp ed essere li pronto ad inserirsi per vincere il Mondiale.