Mondiale Superbike Misano, Gara 1: tripudio di emozioni e tripletta inglese



Tom Sykes davanti ad Alex Lowes e Jonathan Rea . È questo il verdetto e il podio di Gara 1 a Misano valida per la settima tappa del mondiale Superbike . Non è certamente stata una gara da sbadigli questa con tutta una serie di colpi di scena a ripetizione. Sembrava esserci la sorpresa Van Der Mark in testa per lunghi tratti della corsa su Yamaha. Il pilota olandese non ha retto la pressione ed è caduto a 7 giri dalla fine quando era in testa. A quel punto i soliti 4: Davies, Melandri, Rea e Sykes hanno cominciato un duello infinito fatto di sorpassi e controsorpassi. Scivola Marco Melandri a 3 giri dalla fine, poi il colpo di scena finale con il crush tra Davies e Rea all'ultima curva. Podio finale: 1° Tom Sykes 2° Alex Lowes 3° Jonathan Rea .

12° il sammarinese Alex De Angelis che ha recuperato 5 posizioni rispetto alla super pole che lo aveva visto partire dalla 17^ posizione.



Da Misano, Lorenzo Giardi