Mondiale Superbike: Tom Sykes davanti a tutti

Mondiale Superbike: Tom Sykes davanti a tutti, partirà in pole in gara 1 valida per la settima tappa del Mondiale Superbike. A Misano, Gran Premio Riviera di Rimini, il pilota della Kawasaki stampa un 1.33.662 che gli vale la partenza in pole. Secondo tempo per il connazionale compagno di squadra Rea. Doppietta Kawasaki, poi le Ducati di Melandri e Davies . 17esettesimo tempo per Alex De Angelis



L.G