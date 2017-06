Misano: Chaz Davies intorno alle 12 si presenta in clinica mobile e San Marino Rtv lo ha intervistato in esclusiva

Spaventoso, con Rea che non può far nulla per poterlo evitare e lo investe. Chaz Davies si rialza e con le sue gambe raggiunge il lato della pista, mentre Rea riesce incredibilmente a risalire in sella alla sua Kawasaky e centrare un terzo posto importantissimo per la generale. Chaz, accusa problemi respiratori e viene accompagnato all'Infermi di Rimini dove gli viene riscontrata un infrazione alla terza vertebra lombare e frattura del pollice sinistro. Nulla di grave rispetto a quello che poteva accadere, ma è chiaro che il pilota di Knighton non può prendere il via in gara 2. Questa mattina intorno alle 12 il suo arrivo al World Cicuit Marco Simoncelli e successiva visita in clinica mobile. Misano ribolle con il solito mix, ma forse la formula vincente di questo mondiale Superbike è proprio questa. Non finisce mai l'affetto degli appassionati per Manuel Poggiali. Il Due volte Campione del Mondo di San Marino non si sottrae, scatta selfie e firma autografi, a conferma che i campioni come lui sono sempre nel cuore della gente. Numeri ancora off limits, i bilanci verranno tracciati domani ma l'impressione è che a Misano la Superbike continui ad avere un grande appeal



L.G