Zanotti punta l'Africa Eco Race: "Stimolante correre sul tracciato storico della Dakar"

Il sammarinese correrà su una KTM, esportando il marchio SMR Motorcycle.

Non avrà il nome graffiante e lo storico del brand Dakar, preso e piazzato in Sud America per mere questioni politiche, a seguito dei problemi di sicurezza che ormai una decina d'anno fa hanno reso non troppo affascinante - più per gli sponsor che non per i protagonisti - continuare ad investire sulla tratta Francia-Senegal, Parigi-Dakar.



Non l'ha mai corsa, quella rotta, Alex Zanotti che sarà al via della prossima. Nel futuro prossimo un test in Nord Africa - presumibilmente Marocco - e una preparazione fisica indispensabile che partirà nelle prossime settimane.



Nel video l'intervista ad Alex Zanotti, SMR Motorcycle.





LP