Misano, concluso il Weekend di Superbike: il bilancio

68 mila spettatori nelle tre calde giornate di venerdi-sabato e domenica. Anche i numeri a conforto del weekend: con oltre 2400 in più rispetto al 2016. Numeri che hanno convinto Dorna; Misano è sempre più la casa dei grandi eventi motoristici, motomondiale a guidare, ma questa Superbike si colloca subito a ridosso. Ecco perchè Dorna e Santamonica hanno posto la firma sull'accordo che prevede per il Riviera di Rimini Round del WorldSBK fino al 2020. La firma avviene in un momento particolarmente significativo: si è corsa per la cinquantesima volta una prova di

superbike a Misano, dove il mondiale ha un suo domicilio storico, fra i primi tre al mondo per numero di gare disputate. Inoltre, quest’anno il Misano world circuit, festeggia il suo 45° anno di attività, firmando con un apposito logo tutte le iniziative di una stagione che promette di superare le 600.000 presenze in autodromo nelle varie manifestazioni organizzate. Quella di ieri è stata la domenica delle ricorrenze: 100 vittorie italiane nella storia della SBK nel giorno in cui Misano World Circuit festeggia le 50 gare del mondiale sulla sua pista. La vittoria di Marco Melandri in gara 2 è la classica ciliegina sulla torta, con la Ducati sul gradino alto del podio.