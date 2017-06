MotoGP: Maverick Viñales il più veloce ad Assen

Nella libere del GP d'Olanda è Maverick Viñales a comandare la prima giornata. Sul circuito di Assen, il pilota della Yahama ha chiuso primo precedendo il tedesco Folger e Marc Marquez. Sesto tempo per Valentino Rossi. In moto2 spicca il miglior tempo di Franco Morbidelli. Quarto tempo per Fabio di Giannantonio in moto3 guidata da Jorge Martin.



