MotoGP: capolavoro Rossi ad Assen

Dovizioso, nuovo leader del Mondiale

Valentino Rossi ha vinto il GP di Assen in Olanda, ottava prova del Mondiale.

"Assen è un posto speciale, sono felice per me e per la squadra, torno di nuovo in prima posizione. Meglio di così non poteva andare”, queste le prime battute del Vale nazionale subito dopo la gara.

Il 'dottore' ha preceduto Danilo Petrucci e Marc Marquez. Quarto Cal Crutchlow. Quinto Andrea Dovizioso, nuovo leader del Mondiale.



m.a.