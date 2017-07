Germania: scatto Dovizioso e Barbera. Male Rossi

Andrea Dovizioso sull'asciutto, Hector Barbera sul bagnato: questo ha detto la prima sessione di prove libere del Gp di Germania al Sachsenring, dove Valentino Rossi, alle prese con qualche problema elettronico, è rimasto molto lontano dai migliori. Protagonista è stato però il maltempo tornato sul tracciato sassone dopo la tregua delle prime libere che avevano visto svettare l'attuale leader della classifica iridata col tempo di 1'21"599, precedendo di 38 millesimi lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) e di 190 millesimi l'altro spagnolo Dani Pedrosa (Honda). Sesto tempo, a 299 millesimi di ritardo da Dovizioso, per l'altro spagnolo della Honda Marc Marquez mentre Danilo Petrucci, con la Ducati non ufficiale del team Pramac, è settimo. In ritardo, come detto, il vincitore di Assen e Andrea Iannone: Valentino ha chiuso 15/o a 936 millesimi, mentre il pilota della Suzuki è addirittura 24/o e ultimo staccato di un secondo e 700 millesimi.