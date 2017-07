Rally Polonia: vince Neuville davanti Paddon, delusione per Tanak

Sulle strade della Polonia vince Thierry Neuville. Il pilota belga è il grande protagonista dell'ottava prova del campionato del mondo. Alla fine è doppietta per la Hyundai.



Sul podio, infatti, sale anche Hayden Paddon. Il neozelandese recupera fino alla seconda piazza e precede Sebastien Ogier. Dopo le vittorie in Corsica e Argentina, Neuville centra il terzo successo stagionale con oltre 1 minuto e 20 secondi di vantaggio sul compagno di squadra. Continua la rincorsa di Neuville nella classifica mondiale a Ogier.



Il francese resta al comando con 160 punti, ma il ritardo del pilota belga è ora di soli 11 punti. Gara in salita per il transalpino che sconta una serie di problemi avuti nella seconda giornata di gara, da una foratura, all'uscita di strada, fino ai problemi al motore. Alla fine il campione del mondo in carica chiude terzo a 2 minuti e 20 secondi. Costretto al ritiro Jari Latvala.



Il finlandese della Toyota paga i problemi tecnici alla sua auto quando era in lotta per le prime posizioni. Delusione per Ott Tanak. Al comando della classifica provvisoria dopo la 20' prova speciale, il pilota estone finisce contro un albero dopo aver colpito un masso con la sua Ford Fiesta nel corso della speciale successiva, la terzultima del Rally di Polonia. L'impatto costringe Tanak al ritiro proprio quando era riuscito a ribaltare l'inerzia della gara condotta fino a quel momento da Neuville.



Ai piedi del podio Dani Sordo con un distacco di oltre 2 minuti e 45 secondi. Da segnalare il sesto posto finale del finlandese Suninen al debutto nel mondiale.



Prossima prova del campionato WRC il 27 luglio in Finlandia.



Elia Gorini