GP Austria: pole di Bottas davanti a Vettel, Hamilton retrocesso in 8'

Sarà il finlandese Valeri Bottas a partire dalla pole del GP d'Austria. Il pilota della Mercedes è stato il più veloce sul tracciato di Zeltweg, precedendo di 42 millesimi la Ferrari di Sebastian Vettel. Terzo tempo per Hamilton, retrocesso in ottava posizione per aver sostituito il cambio. Kimi Raikkonen è quarto davanti alla Red Bull di Ricciardo.



