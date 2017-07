Il campione del mondo Jonathan Rea vince gara due

Partito dall'ottava casella, Rea ha conquistato una vittoria dominante sul resto del gruppo, battendo il compagno di squadra Sykes, secondo per 2.887s. Il nord-irlandese va così in vacanza con 59 punti di vantaggio nella classifica generale, e questa è stata la sua seconda vittoria in terra americana. Rea ha dedicato la vittoria a Nicky Hayden. Tredicesimo Alex De Angelis che ha raccolto qualche punto in classifica generale.



Davies ha fatto del suo meglio per terminare secondo, ma non è riuscito a raggiungere l'inglese e ha così tagliato il traguardo in terza posizione, dopo la grande vittoria in Gara1.



Marco Melandri e Xavi Fores hanno completato la top 5 sulla pista californiana.



Eugene Laverty su Aprilia ha riscattato la caduta di ieri con un buon sesto posto, davanti all'altro pilota alla guida di un'Aprilia Leandro Mercado.



Bradl ha tagliato il traguardo all’undicesimo posto, dopo aver lottato con Ramos. Lo spagnolo del team Go Eleven ha preceduto De Angelis, che ha quindi raccolto qualche punto, così come Krummenacher e Gagne rispettivamente quattordicesimo e quindicesimo.