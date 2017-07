Presentato il Rally di San Marino

E' la quarantacinquesima edizione della tradizionale corsa sterrato

Rinnova il percorso, senza perderne nè l'anima nè gli sterrati cari a sammarinesi e a tutti quelli che il rally lo hanno amato e frequentato. Ha 45 anni il San Marino e nonostante le difficoltà del periodo si presenta al top pronto per nuove affascinanti sfide e con una partecipazione sempre crescente. Lo dice con orgoglio il Presidente Fams Valli che parla anche di altissimi standard di spettacolarità e sicurezza. Sarà un week end a tutto sport con San Marino Cup e Rally di San Marino che riempiono alberghi e alimentano l'indotto della Repubblica e del circondario. Perchè il rally si avvale della collaborazione del comune di Riccione con le vetture che sfileranno dal mare al salotto buono di viale Ceccarini. 131 equipaggi dal mare alla provincia di Arezzo per una corsa bellissima che attraverso un grande lavoro di ricerca recupera le prove storiche e comincia in Repubblica con lo shakedown di venerdì per concludersi domenica.