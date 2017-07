Rally San Marino, Montanari: "È un evento importante"

Sta per scattare la 45' edizione. Questa mattina le verifiche sportive al quartier generale al Multieventi di Serravalle in attesa dello shakedown a Piandavello. Questa sera l'apertura dell'edizione 2017 da viale Ceccarini a Riccione. Domani mattina il via con la prima prova speciale a Sestino. Da ricordare anche la quarta edizione del Rally show che si svolgerà su parte del percorso del 45° San Marino Rally. Sul Titano molti dei grandi interpreti di questo sport come Paolo Andreucci, Simone Campedelli e Umberto Scandola. Tra i sammarinesi anche Daniele Ceccoli.