Historic Lathi Rally: Giuliano Calzolari è terzo in Finlandia

Giuliano Calzolari conferma il suo ottimo feeling con la Finlandia. Il pilota sammarinese ha chiuso al terzo posto assoluto il Lathi Historic Rally, primo di classe.

Un grandissimo risultato per Calzolari, che arrivava in Finlandia come pilota da battere, grazie allo straordinario successo centrato nel 2016.

Un terzo posto finale che vale una vittoria. Giuliano Calzolari, navigato da Silvio Stefanelli, ha portato la sua Ford Escort sul podio alle spalle di due piloti finlandesi, Mika Turkki al volante della Ford Sierra e Ville Silvasti su Porsche 911 Carrera.



Elia Gorini