Historic Lathi Rally: Il "Lupo" Calzolari protagonista in Finlandia

Il pilota sammarinese centra il terzo posto, dopo la vittoria dello scorso anno.

Giuliano Calzolari conferma il suo ottimo feeling con la Finlandia. Il pilota sammarinese ha chiuso al terzo posto assoluto il Lathi Historic Rally. Un grandissimo risultato per Calzolari che arrivava in Finlandia come pilota da battere, grazie allo straordinario successo centrato nel 2016. Un terzo posto finale che vale una vittoria. Giuliano Calzolari, navigato da Silvio Stefanelli, ha portato la sua Ford Escort sul podio alle spalle di due piloti finlandesi. A vincere il rally è stato Mika Turkki al volante della Ford Sierra davanti al connazionale Ville Silvasti su Porsche 911 Carrera. Il ritardo di Calzolari dal vincitore è stato di 38 secondi. Il pilota sammarinese è riuscite a precedere tanti piloti scandinavi, di certo più allenati sulle prove speciali di questo rally. Molto combattuta la lotta per il secondo posto, andato a Ville Silvasti, che nella passata edizione aveva chiuso la gara proprio alle spalle del sammarinese, unico pilota non scandinavo a vincere questo rally. Nella storia del Lathi Historic, Giuliano Calzolari ha aggiornato anche un altro record, diventando in 16 edizioni il primo non scandinavo ad andare per due volte sul podio. Nell'albo d'oro il grande protagonista è sempre stato Jari-Latvala che ha vinto ben 5 edizioni. Sulle strade finlandesi, Calzolari è riuscito a disputare una gara decisamente costante, chiudendo ben 10 prove speciali nella top 5. Fatta eccezione per alcune difficoltà nella 3' e 4' speciale, quando il pilota sammarinese ha perso secondi, rallentato dai problemi ai freni. Poi una gara praticamente perfetta che ha permesso al pilota del Titano di guadagnarsi il podio.



Elia Gorini