Giuliano Calzolari: "Sono felicissimo, salire nuovamente sul podio in Finlandia è un risultato straordinario. Tornerò anche il prossimo anno

Il pilota sammarinese, navigato da Silvio Stefanelli, ha conquistato il terzo posto assoluto al Lahti Historic, quinta prova del European Sporting Rally Championship.

"Per me è stata una grande soddisfazione ritornare sulla mia auto perché dopo ciò che mi è successo all’Elba, non guidavo da allora e rimanere concentrato alla guida ha richiesto uno sforzo doppio. La gara nonostante le condizioni meteo difficili ed i grossi problemi ai freni, è andata molto bene e per un po' ci siamo trovati addirittura secondi. E' stata una gara impegnativa sia perché non abbiamo potuto provare la vettura in quanto ultimata poco prima della partenza, ma anche per le condizioni atmosferiche estremamente variabili, tra sole e pioggia. Sono felice del risultato ottenuto anche perché sono l'unico pilota straniero nei primi dieci in mezzo a finlandesi e svedesi.”