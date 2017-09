Moto: al via Transitalia Marathon, 290 iscritti da 17 Paesi

Parte da Rimini giovedì il Transitalia Marathon, un rally motociclistico internazionale non competitivo che ricalca una famosa competizione che si svolgeva in Centro Italia negli anni Novanta. E' iscritto al calendario 'turismo adventouring' della Federazione motociclistica italiana e vedrà alla partenza 290 iscritti da 17 Nazioni, dei quali quasi la metà stranieri. Nel gennaio scorso, quando si sono aperte le iscrizioni on line, in 14 minuti il rally è andato 'sold out'. Il raduno è previsto il 27 settembre a Rimini in piazzale Fellini, dove il giorno dopo si terrà la partenza, alla quale sarà presente anche il 5 volte campione del mondo di enduro Giovanni Sala. Molti i big al via di un percorso itinerante, per l'80% in fuoristrada, si svilupperà in tre tappe interamente navigate in stile rally e toccherà le Città di Passignano sul Trasimeno (Perugia), Leonessa (Rieti) per terminare a Fermo sabato 30 settembre in Piazza del Popolo.