Tegola Ferrari, a Sepang Vettel parte ultimo

Clamoroso a Sepang. Sebastian Vettel partirà ultimo in una gara che ieri sera sembrava in discesa:un inconveniente elettrico ha costretto il tedesco a rientrare precipitosamente ai box a pochi minuti dalla conclusione delle ultime libere e i meccanici sono stati costretti a sostituire il terzo motore con il quarto.



Hamilton centra la quinta pole a Sepang, la numero 70 della carriera e l’ottava della stagione. Al leader del mondiale è bastato il primo giro veloce che Kimi Raikkonen non è riuscito a migliorare nel finale, restando a 45 millesimi. Seconda fila tutta Red Bull con Verstappen che ha preceduto Ricciardo.



r.c.