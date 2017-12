Fams: 10 posti per guida sicura riservata ad altrettanti giovani del Titano

10 i giovani sammarinesi di età compresa tra i 18 e i 25 anni e in possesso di patente B potranno partecipare all' iniziativa sulla sicurezza stradale promossa dalla Federazione Auto Motoristica Sammarinese (FAMS), in collaborazione con la Segreteria di Stato allo Sport che, grazie alla fattiva collaborazione con la Scuola Guidare Pilotare di Siegfried Stohr.



Si tratta di 10 posti per partecipare gratuitamente al corso di avviamento alla Guida Sicura che si svolgerà il 18 gennaio nel Centro di Guida Sicura dell’Autodromo di Misano Adriatico.



Gli interessati potranno inviare le candidature fornendo tutti i dati anagrafici e della propria patente di guida, incluso il numero di telefono, alla FAMS entro e non oltre il giorno 10 gennaio alle ore 12.



La FAMS comunicherà, subito dopo il termine di chiusura, l’elenco dei candidati selezionati direttamente agli interessati.