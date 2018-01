L'Enduro sammarinese rivive con la TGE, Titano Group Enduro

Il team è nato l'anno scorso e si è subito tolto le sue soddisfazioni nel Campionato Regionale Marche, cogliendo un 4° posto di squadra e imponendosi nella categoria TopClass con Michele Ravagli.

Nell'Enduro San Marino ha una tradizione importante, che racconta di grandi piloti e di grandi eventi che hanno contribuito non poco a far conoscere al mondo la Repubblica. Ed è nel solco di questa tradizione che è nata la TGE – Titano Group Enduro – squadra composta da 10 piloti e impegnata, dal 2017, nel Campionato Italiano Major e nel Campionato Regionale Marche. In quest'ultimo il debutto è stato particolarmente positivo, tanto che, nella classifica generale a squadre, il podio è sfumato d'un soffio. “Siamo arrivati quarti, eravamo sul podio fino all'ultima giornata ma poi ci è sfuggito - spiega il presidente e pilota del TGE Fabrizio Muccioli - per il resto però è andata benissimo, tanti dei nostri hanno chiuso sul podio le rispettive categorie”.



A livello di singoli invece la soddisfazione più grande l'ha regalata, nel Regionale, Michele Ravagli, che si è imposto nella categoria Topclass – la più importante – e ha chiuso il campionato al primo posto assoluto. “Alla mia prima stagione in questo team è arrivato il titolo – dice – siamo riusciti ad arrivare all'ultima gara con un buon margine, ho chiuso terzo e ho vinto il campionato”.



Bene anche Michele Brisigotti, 5° nell'Italiano Major e 2°, davanti ai compagni di squadra Fabrizio Muccioli e Christian Monaldi, nella M3 del Regionale. “Nell'Italiano è andata bene ma poteva andare meglio – osserva Brisigotti – ho buttato via una gara con una brutta caduta su una linea, altrimenti avrei potuto finire sul podio. Però va bene anche il 5° posto”.



Ma ora è già tempo di pensare al 2018: il Regionale parte a Terni il 3 marzo e si articola in 6 prove, l'Italiano a Salerno il 22 aprile con 5 gare in programma. Con l'obiettivo di crescere ancora. “Sicuramente bisogna puntare il podio nel Regionale Marche – dice Muccioli – e cercare di migliorarsi come TGE e come ragazzi”. “Mi piacerebbe fare almeno qualche podio in gara – aggiunge Brisigotti – e magari salire sul podio anche in classifica: mi accontenterei di un terzo posto, per il Campionato Italiano direi che basterebbe”.



RM





Nel servizio le interviste a Fabrizio Muccioli - pilota e presidente TGE - Michele Ravagli - primo assoluto nel Campionato Regionale Marche - e Michele Brisigotti, 5° nel Campionato Italiano Major.