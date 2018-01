Motomondiale 2018: La Ducati si presenta “ per il mondiale ci siamo anche noi”

C'è andata molto vicino nel 2017 quando tutto si è incrinato proprio sul circuito di casa a Misano, li Marc Marquez ha spiccato il volo verso il suo sesto titolo mondiale. In questa stagione che partirà ufficialmente tra 15 giorni con i test di Sepang, la rossa di Borgo Panigale, con la nuova livrea di grigio vestita, toglie i veli e si presenta.

Dovizioso e Lorenzo sono sempre loro i titolarissimi, sono sempre loro che dovranno contrastare la leadership di Marquez. E come sempre Jorge Lorenzo dribbla la consueta domanda sul Valentino Rossi.

Le considerazioni della vigilia non possono che essere in chiave positiva per una Ducati che ha dato filo da torcere alla Honda lo scorso anno, e che si vuole ripetere e se possibile fare meglio, allontanando la pressione, perchè resta inteso che il favorito è sempre il Campione del Mondo in carica.

Per fare meglio dovrà dare qualcosa di più Lorenzo, la scorsa stagione a secco di vittorie contro le 6 di DesmoDovi così è stato ribattezzato dai suoi tanti fans che soprattutto nell'ultimo anno si sono moltiplicati. La Ducati ha una gran voglia di tornare a vincere è accaduto una sola volta, quando il Titolo MotoGp arrivò nel 2007 con l'australiano Casey Stoner.

Nel video le interviste a Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso, piloti Ducati.



L.G