Dakar: successo di tappa per Toby Price nelle moto e Ten Brinke nelle auto

Nell'undicesima tappa della Dakar, successo dell'australiano Toby Price. Il portacolori della KTM ha preceduto l'argentino Benavides e il francese Meo. Costretto al ritiro lo spagnolo Barreda. In testa alla classifica generale Matthias Walkner. Il pilota austriaco, in sella alla KTM, ha un vantaggio di 32 minuti sulla Honda di Benavides. Nella auto è arrivata la vittoria dell'olandese Bernhard Ten Brinke. Il pilota della Toyota ha preceduto un terzetto di Peugeot. Secondo il francese Despres, davanti a Sainz e Peterhansel. In classifica, comanda sempre lo spagnolo Carlos Sainz che ha un vantaggio di oltre 50 minuti sul compagno di squadra, Peterhansel.