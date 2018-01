Guida sicura, a Misano il corso della FAMS per 10 sammarinesi

I ragazzi, di età compresa tra 18 e 25 anni, hanno preso lezioni sulla gestione delle situazioni di emergenza al volante dagli istruttori della scuola dell'ex pilota di F1 Siegfried Stohr. Il tutto al Marco Simoncelli World Circuit.

In pista come in strada, in gara come nel viale davanti a casa, saper evitare e gestire imprevisti e situazione d'emergenza è fondamentale per chi si mette al volante. Ecco allora il Corso di Guida Sicura, organizzato dalla FAMS, in collaborazione con la Scuola Guidare&Pilotare dell'ex pilota di F1 Siegfried Stohr, al “Marco Simoncelli” di Misano. L'iniziativa, in programma oggi, era rivolta a 10 sammarinesi di età compresa tra i 18 e i 25 e in possesso di patente B. In macchina con ognuno di loro c'era un istruttore della scuola, tra i quali l'ex pilota sammarinese, nei mondiali 125 e Supersport, William De Angelis.



Dopo la mattinata di lezioni teoriche, i ragazzi sono arrivati in pista. Dove li attendevano quattro tipi di esercizi, a ognuno dei quali era dedicata un'ora di prove. Lo skid car, simulazione di guida sul fondo ghiacciato. Il sovrasterzo – un tornante con asfalto bagnato, con perdita di aderenza dovuta all'eccessiva potenza – e il sottosterzo, con ingresso, sempre sul bagnato, in una rotonda. Infine l'evitamento ostacolo – un muro d'acqua azionato, a sorpresa, dall'istruttore – e la frenata d'emergenza. Il tutto per un gruppo di ragazzi che non hanno ambizioni agonistiche ma che, più semplicemente, vogliono sentirsi più sicuri nella vita di tutti i giorni.



RM



Nel servizio le parole di William De Angelis e di alcuni dei ragazzi partecipanti al corso.



Qui le interviste a Paolo Valli, presidente FAMS, e Siegfried Stohr, responsabile scuola Guidare&Pilotare