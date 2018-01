Dakar 2018: trionfano Sainz e Walkner

Ultima tappa alla Dakar 2018 che incorona Carlos Sainz nelle auto e Matthias Walkner nelle moto. Il pilota spagnolo centra il secondo successo personale alla Dakar. La Peugeot Sport saluta nel migliore, infatti la casa francese non sarà più al via nelle prossime edizioni dei rally raid. Un addio che coincide con la terza vittoria di fila per la Peugout. Sainz centra una vittoria matura soprattutto nell'ultima settimana di gara grazie anche all'incidente occorso a Stephane Peterhansel che ha fatto perdere terreno al francese. Sul podio delle auto anche Nasser Al Attiyah e Giniel de Villiers. Quest'ultimo si è aggiudicato la vittoria nell'ultima tappa di questa Dakar. Nelle moto vince Walkner. Per il pilota austriaco, alla quarta partecipazione alla Dakar, il primo trionfo dopo due ritiri e un secondo posto. Nella classifica generale, Walkner precede l'argentino Kevin Benavides e l'australiano Toby Price. Al pilota austriaco è bastato chiudere ottavo l'ultima frazione di 286 km per centrare il successo, la tappa è andata a Benavides davanti a Price e Meo.



Elia Gorini