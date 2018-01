Rally Montecarlo: sulle strade del Principato, ennesimo capolavoro di Ogier

E' cominciato nel weekend, il Mondiale Rally che come da tradizione prende il via da Montecarlo

Si chiama Rally di Montecarlo, si traduce in Sebastien Ogier.



Il campione del mondo apre la stagione 2018, con una prova di forza che gli vale il quinto successo consecutivo nella gara più prestigiosa del mondiale.

Al volante della Ford Fiesta WRC, Sebastien Ogier ha dominato la gara sulle strade del piccolo Principato.



In testa fin dalle prime battute, il pluricampione iridato ha fatto la differenza nella prima speciale e sopratutto sulla leggendaria prova del Turini.

Partito fortissimo, Ogier è stato bravo a non commettere errori, in una prova disputata in condizioni estremamente difficili, tra neve, ghiaccio e oscurità.

Di li in poi, il portacolori di casa Ford ha dovuto tenere a bada un solo avversario, Ott Tanak.



Il pilota estone, al debutto sulla Yaris WRC, è stato protagonista di una gara esaltante chiusa con il secondo posto assoluto e con il miglior tempo in 4 delle 17 prove in programma.



A certificare la forza della Toyota, il terzo posto conquistato da Jari Latvala mentre il britannico Meeke, ha salvato il weekend della Citroen, portando a casa un quarto posto più che meritato.



Comincia invece, in salita la stagione di Thierry Neuville che dopo aver perso oltre 4 minuti nella prima speciale, ha dovuto fare i conti anche con problemi al cambio della sua Hyundai. Il belga ha chiuso con il quinto posto mentre i suoi compagni di squadra, il norvegese Mikkelsen e lo spagnolo Sordo, sono stati costretti al ritiro.



Prossimo appuntamento con il mondiale, dal 15 al 18 febbraio, con il Rally di Svezia.



p.f.