SBK Australia: Melandri vince Gara 1

Marco Melandri si aggiudica la prima gara della stagione sulla pista di Phillip Island in Australia, dopo una gara tatticamente perfetta, che lo ha visto partire molto bene e portarsi subito alle spalle di Sykes e di Rea.



Sul tracciato di Phillip Island, il pilota romagnolo è scattato dalla terza posizione in griglia e ha guidato la sua Ducati verso il trionfo tornando al successo dopo quella dello scorso anno a Misano e vincendo la sua ventunesima gara in SBK. Il ravennate ha preso la testa della gara al 19° giro superando Tom Sykes. Completa il podio Chaz Davies.



Jonathan Rea, Campione del Mondo in carica, si è dovuto accontentare della quinta posizione



m.a.