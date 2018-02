SBK Australia: doppio Melandri

Gara molto combattuta e caratterizzata dalla procedura del flag to flag per porre rimedio al problema di tenuta dei pneumatici.

Strepitosa doppietta di Marco Melandri che vince anche Gara 2 del Mondiale Superbike in Australia, sulla pista di Phillip Island.



Il pilota romagnolo della Ducati ha preceduto la Kawasaki del campione del mondo, Jonathan Rea e l’altra Ducati, dello spagnolo Xavi Fores.



Si tratta della 22° vittoria per Melandri, che diventa così il motociclista italiano più vincente in Superbike, superando Max Biaggi a quota 21, portando così la Ducati in vetta al Mondiale, cosa che non succedeva dal 2011.



m.a.