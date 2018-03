Daniele Ceccoli e Jader Vagnini al Rally della Valtiberina

Primo appuntamento del 2018 per il Trofeo Race Day con la dodicesima edizione del Rally della Valtiberina, in programma domani e domenica. Tra i quasi 100 concorrenti al via, anche diversi equipaggi sammarinesi. Su tutti Daniele Ceccoli, vice campione italiano del Trofeo Terra, al volante di una Skoda Fabia R5 e Jader Vagnini che con l'inseparabile Renault Clio R3, raggiungerà il prestigioso traguardo della 200 gare in carriera.