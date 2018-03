De Angelis entra in Sky

Tra meno di dieci giorni prenderà il via in Qatar, il motomondiale 2018

Il pilota sammarinese ricoprirà il ruolo di inviato speciale ai box, entrando ufficialmente a far parte della squadra di Sky, l'emittente che detiene in esclusiva i diritti del motomondiale. Il responsabile della redazione motori Guido Meda si è detto entusiasta di potersi avvalere del supporto straordinario di un personaggio come De Angelis.