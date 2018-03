Campionato Regionale Marche Enduro: presentato il Team sammarinese “Titano Group Enduro”



Il via domenica 11 marzo a Terni, 7 prove che determineranno la classifica finale per un Campionato Enduro Marche sempre avvincente e garanzia di spettacolo. San Marino presente con un Team formato da 11 persone, una squadra di calcio verrebbe da dire, ma in questo caso parliamo di aprire il gas su dune e sterrati. Titano Group Enduro, capitano Fabrizio Muccioli in sella ad una Husquvarna proverà a migliorare il terzo posto ottenuto lo scorso anno. Stessa moto per Fabio Stolfi. Cristian Monaldi dovrà domare una Ktm, Michele Brisigotti su Tm punta deciso al titolo. Team ambizioso quello sammarinese che oltre al regionale Marche, proverà ad essere competitivo anche nel Campionato Italiano, 5 tappe con i 4 piloti già citati. Claudio Lanci avrà il complicato compito di difendere il “Titolo Categoria Veteran” conquistato lo scorso anno. Nella stessa categoria dovrà ritagliarsi una parte da protagonista anche Marino Capicchioni. Fa parte del Team anche Andrea Ercolani, impegnato nella T2, Categoria territoriale. La vera novità del Team, è la prima volta di un ragazzino nella categoria Mini Enduro. Si tratta di Bryan Michelotti, 12 anni. Bryan risulta essere uno dei ragazzi più interessanti usciti dalla scuola “Bimbi in Pista” e dunque per lui la possibilità di misurarsi con i pari età, in una categoria che promette spettacolo. Va sottolineato che in questa categoria Cross ed Enduro sono ormai unificate



L.G