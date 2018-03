Moto: Rossi rinnova per 2 anni,con Yamaha fino al 2020

Valentino Rossi e la Yamaha insieme per altri due anni, fino al 2020, quando il pesarese avrà quasi 42 anni. L'annuncio arriva dalla scuderia giapponese alla vigilia del via del Motomondiale.

Rossi è il pilota di maggior successo nella storia della Yamaha con 56 vittorie, 43 secondi posti e 35 terzi posti in 206 gare. Quella che si apre domani sarà la 13ma stagione in sella alla Yamaha. "Dopo i sei podi dello scorso anno, compresa la brillante vittoria nel GP nei Paesi Bassi, il Team MotoGP Yamaha - fa sapere la scuderia - è fiducioso di proseguire nella collaborazione con Valentino Rossi e non vede l'ora di essere un serio concorrente per il titolo nel 2018 e nelle stagioni successive".