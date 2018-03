GP Qatar, Dovizioso chiude in testa le libere. Solo 9° Rossi

In Moto2 e Moto3 guidano gli spagnoli Alex Marquez e Martin.

Si chiude nel segno di Andrea Dovizioso il primo giorno di prove del Gran Premio del Qatar, prova inaugurale del Motomondiale. Il ducatista fa segnare il miglior tempo anche nella seconda sessione di libere, seguito a stretto giro dal sorprendente Petrucci. Stupisce anche il secondo posto di Rins, che precede Lorenzo, Iannone, Marquez e Pedrosa. Solo 9° Rossi, secondo in mattinata. In Moto 2 c'è Alex Marquez davanti a tutti, lo seguono Lowes e Bagnaia. In Moto3 primo posto per il pilota del Gresini-Del Conca, Martìn, che precede gli italiani Antonelli e Bastianini.