GP Qatar, pole a sorpresa di Zarco in MotoGP. Antonelli davanti a tutti in Moto3

Il francese precede Marquez e Petrucci. 5° Dovizioso, indietro Rossi e Lorenzo. In Moto2 comanda Alex Marquez.

Un po' a sorpresa, è Johann Zarco a firmare la pole position del Gran Premio del Qatar di MotoGP. Completano la prima fila Marc Marquez e Petrucci, mentre Dovizioso, dominatore delle libere, è 5° dietro a Crutchlow. 8° posto per Rossi, seguito da Lorenzo.



In Moto3 la pole è dell'italiano Antonelli, che precede il pilota del Gresini-Del Conca Martin e l'argentino Rodrigo. Tanta Italia anche in Moto2: dietro al poleman Alex Marquez ci sono Baldassarri e Bagnaia, mentre l'esordiente Fenati è 5°.