F1: in Australia si conferma Hamilton, sua la prima pole

La stagione 2018 di Formula 1 si è aperta con la solita pole position di Lewis Hamilton. A Melbourne, in Australia il campione del mondo ha fatto segnare il record della pista, conquistando la pole numero 73 della sua carriera. Subito dietro le due Ferrari, con Raikkonen secondo e Vettel terzo, staccati di 7 decimi da Hamilton. Quarto e quinto posto per le Red Bull di Verstappen e Ricciardo, con quest'ultimo penalizzato che partirà dall'ottava posizione mentre Bottas è stato vittima di un incidente e prenderà il via dalla decima posizione nella griglia di partenza