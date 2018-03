GP Thai: Davies trionfa in Gara2

Melandri chiude settimo e perde la vetta della calssifica

Esulta un altra rossa, la Ducati di Borgo Panigale che con il britannico Chaz Davies ha vinto gara 2 del gran premio di Thailandia, seconda prova del mondiale di Superbike. Per Davies si tratta del primo successo stagionale. Il pilota gallese ha preceduto le Yamaha di Van der Mark e Lowes. Settimo posto per Marco Melandri, che perde la testa della classifica mondiale, in favore del campione del mondo Jonathan Rea che ha chiuso la gara Thailandese al 4° posto.