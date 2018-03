Il Rally del Ciocco a Paolo Andreucci

Prima prova del campionato italiano 2018.

Passano gli anni ma la musica non cambia.

Il dieci volte campione Italiano Paolo Andreucci, al volante della Peugeot 208 R5 ha vinto il Rally del Ciocco, prima prova del campionato italiano rally.

Per il fuoriclasse della Garfagnana si tratta dell'ottavo successo nella gara di casa.

Passato al comando del rally, al termine della seconda prova speciale, Andreucci ha incrementato lentamente ma in maniera inesorabile il suo vantaggio sugli inseguitori, dimostrando che anche nelle gare con il nuovo “format” proposto da AciSport, più concentrate e che hanno richiamato tanti nuovi protagonisti, l’uomo da battere resta sempre lui.

Il pluricampione italiano si è aggiudicato sei delle 15 prove speciali in programma, chiudendo con oltre 20 secondi di vantaggio sulla Ford Fiesta R5 di Andrea Crugnola.

Navigato dall'esperto Danilo Fappani, il pilota varesino ha dimostrato di possedere un passo da gara che è stato per lunghi tratti, quello dei migliori.

Un secondo posto che permette a Crugnola di portarsi in testa al Campionato Italiano Rally Asfalto, che resta il suo grande obiettivo.

Sul gradino più basso del podio, il romagnolo Simone Campedelli.

Al volante dell'inseparabile Ford Fiesta R5 “colorata” Orange, il pilota cesenate è incappato in un paio di forature che di fatto lo hanno estromesso dalla possibilità di lottare per quella vittoria che proprio lo scorso anno, Campedelli aveva conquistato in terra toscana. Costretto al ritiro Umberto Scandola.

Il pilota veronese è stato protagonista di una “toccata” con danni irreparabile ad una ruota della sua Skoda.

Fuori gara anche Andrea Nucita con la Hyundai i20 e Giuseppe Testa, navigato dal sammarinese Massimo Bizzocchi

Prossimo appuntamento con il CIR 2018, dal 11 al 14 aprile con il rally di San Remo.



p.f.