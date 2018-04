CIV SS300: Luca Bernardi subito protagonista a Misano

Il pilota sammarinese campione in carica riparte con un secondo e quarto posto a Misano. Domenica il debutto ad Aragon ne mondiale SS300.

A Misano riparte con un secondo e un quarto posto l'avventura del sammarinese Luca Bernardi nel CIV SS300.



Il pilota del Team Trasimeno è salito sul secondo gradino del podio in gara1 battuto solo fotofinish nella volata finale da Manuel Bastianelli.



In gara 2 il pilota del MotoClub Titano ha ottenuto il quarto posto alle spalle di Kevin Sabatucci di soli 12 millesimi.



La vittoria è andata a Thomas Brianti. Prossimo impegno con il CIV il 6 maggio al Mugello. In classifica guida Manuel Bastianelli con 36 punti proprio davanti al campione in carica Luca Bernardi staccato di appena 3 punti. Domenica prossima il sammarinese Luca Bernardi debutterà nel mondiale SS300 sul tracciato di Aragon nella prima prova della stagione.



Elia Gorini